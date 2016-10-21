Украина перестанет платить России за утилизацию ядерного топлива

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что со следующего года страна не будет делать ежегодные выплаты РФ в размере 200 млн долларов за утилизацию отработавшего ядерного топлива, передает РИА Новости.

«Я хочу поблагодарить Верховную Раду, мы рассматривали вопрос строительства сухого хранилища отработанного ядерного топлива, что диверсифицирует полностью утилизацию. Каждый год Украина платила 200 миллионов долларов за утилизацию отработавшего ядерного топлива. Начиная с 2017 года эти средства мы платить не будем, поскольку теперь имеем свое хранилище», — цитирует министра Politeka.

Ежегодно Киев платит по 150-200 млн долларов за то, что Россия перерабатывает и хранит поставляемое отработавшее ядерное топливо Украины. Исходя из этих затрат, украинская сторона задумала строительство собственного хранилища для такого топлива.

США предоставили кредит Киеву на 260 млн долларов для строительства сухого хранилища в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, напоминает РИА Новости. Однако в Европе забеспокоились, что реализация такого проекта может повлечь возрастание рисков аварий. Озабоченность была вызвана тем, что тендер на строительство был проведен «не прозрачно», а у американской компании Holtec International нет опыта строительства в этой сфере.

В мае 2016 года «Росатом» отложил ввоз отработанного топлива с украинских АЭС из-за проблем с оплатой.