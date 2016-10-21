Почти половина россиян перешли на продукты со своего огорода

За два кризисных года доля россиян, выращивающих овощи и фрукты на собственных приусадебных участках, выросла с 39% до 46%, свидетельствуют данные немецкой исследовательской компании Gfk, пишет РБК со ссылкой на гендиректора Gfk Rus Александра Демидова.

По его данным, для 15% «активных огородников» овощи, выращенные на своем участке, являются основным источником питания.

В отчете «Российский потребитель — 2016: привычка к кризису», подготовленном Демидовым (.pdf), говорится также, что «потребительские настроения россиян несколько улучшились, хотя они по-прежнему остаются в отрицательной зоне».

Компания отмечает снижение в России продаж большинства категорий продуктов питания. По данным Gfk, с июля 2015 года по июль 2016-го продажи мяса и молочных продуктов сократились в физическом выражении на 0,5% и 0,8% соответственно. Заметно упали продажи хлебобулочных изделий (–7%), рыбы и морепродуктов (–7,4%), бакалеи (–3,8%), сладостей (–3%).

Оборот товаров, купленных по промоакциям, вырос в денежном выражении на 45%.