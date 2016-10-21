Шувалов рассказал о своем видении проектирования подъездов жилых домов

Во время осмотра экспозиции форума «Среда для жизни: новые подходы» в Казани первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов рассказал о необходимости введения обязательных стандартов проектирования подъезда «с земли». Об этом пишет «Интерфакс».

«Я уже сейчас видел новые проекты без лестниц. Думаю, что необходимо принять стандарт, о проектировании входа в подъезд "с земли", а не плодить пандусы, которые неудобны для граждан, особенно с ограниченными возможностями», — отметил Шувалов.

Он также подчеркнул, что в подъездах многоквартирных домов «консьерж необязателен, но общественное пространство в подъезде должно быть».

В целях обеспечения безопасности жителей входные двери в подъезд Шувалов предлагает делать стеклянными.

Казанский форум проходит 20-21 октября. В рамках его работы обсуждается задача по изменению общих подходов к жилищному строительству, а также принципов благоустройства российских регионов.

На мероприятии присутствуют российские и зарубежные эксперты в области строительства и архитектуры. Также участие в форуме принимают президент Татарстана Рустам Минниханов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, и генеральный директор АИЖК Александр Плутник.