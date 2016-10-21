В Крыму задержан подозреваемый по делу о затонувшем кране

По делу об аварии плавучего крана в Крыму, повлекшей смерть трех членов экипажа, задержан директор азово-черноморского филиала «Морспасслужбы Росморречфлота». Об этом сообщает крымское управление СК России.

На сайте азово-черноморского филиала указано, что его директором является Александр Ханенко.

Авария с краном произошла 11 октября. Кран везли два буксировочных судна — «Меркурий» и «Дерзкий». Он затонул в море в 4 км от Ливадии.

Пятеро членов экипажа спаслись, трое утонули, ведутся их поиски.

Затонувший плавучий кран принадлежал Морской спасательной службе Росморречфлота.