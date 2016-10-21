Следствие потребовало домашнего ареста для Демушкина

Следствие потребовало отправить лидера российских националистов, одного из организаторов «Русского марша» Дмитрия Демушкина под домашний арест. О задержании Демушкина стало известно сегодня от него самого.

На заседании в Нагатинском суде Москвы рассматривалась мера пресечения Демушкину. Как сообщает РИА Новости, суд в итоге отправил материалы дела на доследование в прокуратуру.

Демушкин обвиняется в экстремизме за публикацию «ВКонтакте» фотографии с «Русского марша».

Он был задержан из-за того, что, по мнению следователей, нарушил подписку о невыезде в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

Сам националист в беседе с «Интерфаксом» сообщил, что в июле получил в Нагатинском суде разрешение на выезд из Москвы. «[Разрешение давала] судья Ванина. Теперь говорят, что этого в деле нет, судья уволилась, и проверить не у кого», — посетовал Демушкин.