Эксперты заявили о росте смертности в РФ из-за сокращения коек в больницах

Эксперты Фонда независимого мониторинга «Здоровье» заявили, что в 2015 году в больницах страны умерли на 24 тысячи человек больше, чем за год до этого, смертность растет в связи с тем, что в медучеждениях сокращается число мест в стационаре. Об этом пишет РБК.

В 2015 году число госпитализированных уменьшилось на 817 тысяч.

Как утверждает глава фонда «Здоровья» Эдуард Гаврилов, доступность медпомощи падает, в связи с чем госпитализация происходит несвоевременно, и растет смертность. Наиболее серьезные проблемы наблюдаются в сельской местности.

Как заявили в Минздраве, ведомство не отрицает рост смертности в больницах, но отказываются связывать его с сокращением госпитализации. Снижение числа тех, кто попадает в стационар, в министерстве объяснили ростом объемов медицинской помощи поликлиниками и другими амбулаторными медучреждениями, а также внедрением альтернативных форм госпитализации.