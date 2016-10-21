Гуманитарная пауза в Алеппо продлена до 24 октября

В сирийском Алеппо решено продлить гуманитарную паузу до 24 октября. Кроме того, возможно ее дальнейшее продление, сообщил ТАСС постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин.

По его словам, это возможно в случае, если режим перемирия не нарушат боевики «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) и примкнувшие к ней оппозиционные группировки.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия может прервать гуманитарную паузу в Алеппо, если ситуация ухудшится. «Ситуация меняется достаточно быстро. Она может поменяться в худшую сторону, поэтому все решения принимаются на основе текущей ситуации», - заявил он.

Как передает «Интерфакс», МИД РФ выразил озабоченность нежеланием «Джабхат ан-Нусры» покидать Алеппо. «Мы сильно встревожены, что, несмотря на те жесты доброй воли, которые предприняли Москва и Дамаск, мы видим, как боевики "Джабхат ан-Нусры" отказываются выходить из города», - пояснил глава МИД Сергей Лавров. Он рассказал, что боевики, помимо прочего, мешают выходу мирного населения из Восточного Алеппо, а также силой и шантажом перекрывают путь своим соратникам, которые решили выйти по гуманитарному коридору. Кроме того, в МИД заверили, что террористы саботируют доставку гуманитарной помощи, обстреливая маршруты ее поставок.