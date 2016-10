На западе Японии произошло мощное землетрясение

На западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6 в 17:07 по всемирному времени, сообщает Associated Press.

Угрозы цунами нет. По данным японского метеорологического агентства, землетрясение произошло в префектуре Тоттори, примерно в 700 км от Токио, на глубине приблизительно 10 км.

Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Тем не менее, сохраняется опасность обрушения зданий и появления пожаров. Кроме того, было на 100% приостановлено движение высокоскоростных поездов. Без света остались 39,8 тысячи частных домов и квартир, в некоторых зданиях от стен отлетела плитка.

Премьер-министр Синдзо Абэ создал экстренный штаб по сбору информации о последствиях землетрясения.

