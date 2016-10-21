В Мосуле убит палач ИГ Джихади-Толик

Во время операции по освобождению иракского Мосула от боевиков ИГ (группировка запрещена в России) был убит 28-летний россиянин Анатолий Землянка, известный по прозвищу Джихади-Толик, сообщает Life.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«По нашим данным, Землянка был убит в ходе перестрелки в Ираке в городе Мосул», — сообщил собеседник издания.

Джихади-Толик был одним из палачей ИГ. Он на камеру казнил россиянина, которого боевики заподозрили в шпионаже.

Землянка вырос в ямальском городе Ноябрьск. Там же он увлекся радикальным исламом.

Мосул — столица ИГ в Ираке. 17 октября коалиция во главе с США начала штурм города.