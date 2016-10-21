Кадыров признал влияние санкций на Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что санкции Запада против России мешают развитию экономики республики. Об этом он заявил в Ингушетии по итогам заседания правкомиссии по развитию Северного Кавказа, передает ТАСС.

«У нас бывают намерения, планы, но недруги, а точнее — враги, делают свои шаги, вводят санкции против нашего государства, и в результате не получается выполнять наши намерения в том объеме, в котором мы хотим», — сказал Кадыров.

Он добавил, что несмотря на санкции было «реализовано много мелких проектов, которые позволили нам снизить безработицу до 10%».

По словам Кадырова, власти ОАЭ «обещали сделать пилотные проекты» по строительству промышленных предприятий в Чечне.