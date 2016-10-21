Внимательность болельщика спасла олимпийского чемпиона Мака Хортона от рака

Чемпион Олимпиады в Рио на дистанции 400 метров вольным стилем австралиец Мак Хортон перенес операцию по удалению опухоли, образовавшейся на месте родинки. На новообразование обратил внимание болельщик, который связался с врачом австралийской команды, пишет The Daily Mail.

«Выражаю огромную благодарность человеку, который написал нашему доктору и посоветовал мне проверить родинку. Очень своевременный сигнал», — написал Хортон в Instagram рядом со снимком, где у него на груди наклеен пластырь.

Shout out to the person that emailed the swim team doctor and told me to get my mole checked out. Good call. Very good call. 🙌🏼👌🏼 Фото опубликовано uoʇɹoɥ ʞɔɐɯ (@mackhorton) Окт 20 2016 в 5:09 PDT

Болельщик обратил внимание на то, что родинка изменила свои очертания. Это является признаком опасной раковой опухоли меланомы.