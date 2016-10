СМИ обвинили Клинтон в раскрытии военной тайны

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон во время теледебатов со своим соперником от Республиканской партии Дональдом Трампом могла раскрыть военный секрет перед 70-миллионной аудиторией, сообщает Fox News.

Оспаривая кандидатуру Трампа, Клинтон заявила: «Есть только четыре минуты между отданным приказом и тем, как ответственные за его выполнение справятся с задачей».

Опрошенные телеканалом бывшие сотрудники разведки США считают, что упоминание точного времени запуска ядерного оружия может быть разглашением секретной информации. Один из них назвал заявление Клинтон «прямым нарушением протоколов национальной безопасности США».

На запрос телеканала в избирательном штабе Хиллари Клинтон ответили, что подобную информацию можно найти в открытых источниках, и кандидат от Демократической партии никаких протоколов не нарушала.

