Авианосец «Адмирал Кузнецов» вошел в Ла-Манш

Корабельная авианосная группа ВМФ России во главе с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» вошла в пролив Л-Манш, сообщает ВВС.

Сейчас группа, в которую входят тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», большие противолодочные корабли «Североморск и «Вице-адмирал Кулаков», а также корабли обеспечения, идет вдоль южного побережья Англии в Атлантику.

За ней ведут наблюдение корабли НАТО — британский эсминец «Данкан» и фрегат «Ричмонд», нидерландский ракетный фрегат «Эвертсен» и бельгийский фрегат «Леопольд I».

К югу от Великобритании британский эсминец «Дрэгон» ждет идущие из Средиземноморья российские корветы «Зеленый Дол» и «Серпухов». Они оснащены крылатыми ракетами «Калибр-НК».

Через некоторое время они воссоединяться с группой «Адмирала Кузнецова».