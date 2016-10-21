В Кремле отказались вмешиваться в дело Библиотеки украинской литературы

В Кремле не могут и не хотят вмешиваться в следствие по делу директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В данном случае мы не имеем возможности и не имеем намерения вмешиваться в судебное дело», — отметил чиновник.

Песков сообщил, что дело Шариной обсуждалось во время беседы Путина с литературным критиком Александром Архангельским.

«Но это не означает, что тут должны прерваться какие-то действия, которые процессуально происходят», — добавил пресс-секретарь.

Сегодня Мещанский райсуд Москвы продлил на полгода домашний арест Наталье Шариной. Директора библиотеки обвиняют в экстремизме из-за литературы, найденной в ее библиотеке. Под домашним арестом она находится уже год.