Египетский посол опроверг сообщение Польши о продаже «Мистралей» РФ

Посол Египта в РФ Мухамед Эль-Бадри не подтвердил сообщения о возможной продаже «Мистралей» России. Об этом пишет «Интерфакс».

«Я не могу подтвердить данную информацию», — сказал египетский посол.

В МИДе РФ подчеркнули, что Египет не имеет права перепродавать, либо передавать вертолетоносцы без согласия Франции.

«Министр обороны любой страны должен знать, что любая военная техника и вооружения продаются при условии предоставления сертификата конечного пользователя, в котором четко значится, что без согласия продавца нельзя перепродать, передать, подарить оружия, винтовки и все, что угодно. Поэтому обсуждать эту глупость не стоит», — заверил источник в МИДе России.

Ранее глава Министерства обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что Египет мог продать России два произведенных во Франции военных вертолетоносца «Мистраль» за 1 доллар. Об этом сообщало агентство Associated Press.

Мачеревич не стал вдаваться в подробности, но подчеркнул, что эта информация «из хороших источников».

Он отметил, что «если Египет откажется от такой операции, то это послужит делу мира во всем мире» и станет хорошим уроком для России.

Напомним, что изначально французские «Мистрали» были построены для России. Однако после присоединения Крыма к РФ Франция приняла решение продать эти вертолетоносцы Египту.

Также сообщалось, что Египет заказал у России вертолеты для двух своих «Мистралей».

Отметим, что РФ получила от Франции компенсацию за срыв соглашения о поставках в три раза превышающую сумму, которую потратила России при заключении контракта.