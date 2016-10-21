Двое руководителей «Корпорации Развития» арестованы до 30 ноября

Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал Сергея Маслова и Владимира Караманова — руководителей ОАО «Корпорации Развития» — до 30 ноября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в суде.

«Маслову и Караманову назначена мера пресечения в виде ареста до 30 ноября», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что по подозрению в хищении миллиарда рублей задержаны гендиректор «Корпорации Развития» Сергей Маслов и его заместитель Владимир Караманов.

По словам источника агентства РИА Новости, в августе 2013 года «Корпорация Развития» положила на счет в банке «Народный кредит» 1 млрд рублей, а в ноябре 2014 года Центробанк РФ отозвал лицензию у этого банка.