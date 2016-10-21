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21 октября 2016, 13:01
кража полиция Ростов-на-Дону суды

Двое руководителей «Корпорации Развития» арестованы до 30 ноября

Наручники на решетке
Наручники на решетке
Фото: Александр Чиженок/Коммерсантъ

Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал Сергея Маслова и Владимира Караманова — руководителей ОАО «Корпорации Развития» — до 30 ноября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в суде. 

«Маслову и Караманову назначена мера пресечения в виде ареста до 30 ноября», — рассказал собеседник агентства. 

Ранее сообщалось, что по подозрению в хищении миллиарда рублей задержаны гендиректор «Корпорации Развития» Сергей Маслов и его заместитель Владимир Караманов. 

По словам источника агентства РИА Новости, в августе 2013 года «Корпорация Развития» положила на счет в банке «Народный кредит» 1 млрд рублей, а в ноябре 2014 года Центробанк РФ отозвал лицензию у этого банка.

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