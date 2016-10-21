Попавший в аварию на Ямале Ми-8 пять лет не проходил техосмотра

Источник в Росавиации утверждает, что совершивший жесткую посадку в районе Уренгоя на Ямале вертолет Ми-8 еще пять лет назад должен был пройти техосмотр: его сертификат летной годности истек 26 июня 2011 года, передает Ura.ru.

Соответственно, пояснил представитель Росавиации, воздушное судно не проходило проверок на пригодность для полетов, но при этом продолжало эксплуатироваться. «Бортовой номер 22869, маршрут Красноярский край — Сузумское месторождение — Уренгой», — уточнило РИА Новости детали сегодняшнего полета.

Ранее стало известно, что на борту вертолета находились 19 нефтяников-вахтовиков и три члена экипажа. По предварительным данным, при жесткой посадке пострадали три человека. При этом воздушная поисково-спасательная операция откладывается из-за неблагоприятных погодных условий.

Следственный комитет уже начал по факту жесткой посадки вертолета доследственную проверку.