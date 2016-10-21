МИД РФ предоставил послу доказательства причастности ВВС Бельгии к удару в Сирии

Первый заместитель главы МИД России Владимир Титов представил послу Бельгии в РФ Алексу ван Меувену доказательства причастности бельгийских ВВС к бомбардировке под Алеппо в Сирии. Об этом говорится на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Вызывает недоумение продолжающееся упорное отрицание бельгийской стороной факта нанесения 18 октября самолетами ВВС Бельгии авиаудара в пригороде Алеппо, в результате которого погибли мирные жители», — говорится в сообщении.

Титов предоставил бельгийской стороне доказательства их причастности к бомбардировке селения Хассаджак под Алеппо.

«Подробные сведения о технических аспектах полета двух самолетов F-16 были также переданы ранее по линии Минобороны России военному атташе Бельгии в Москве», — заверили в МИДе.

Ранее МИД России вызвал для беседы посла Бельгии в Москве, после накалившейся ситуации между странами относительно обвинения виновных в обстреле Хассаджака 18 октября. В результате воздушной атаки погибли 6 мирных жителей.