Средствами от заморозки пенсий решили погасить долги Минобороны

Остаток бюджетного резерва, который сформировался из замороженных пенсионных накоплений российских граждан, пойдет на погашение кредитов оборонного комплекса, передает РБК со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.

Соответствующее заявление глава финансового ведомства сделал на сегодняшнем заседании Государственной думы. По его словам, речь идет о сумме в 167 млрд рублей из президентского резерва, сформированного за счет заморозки пенсионных накоплений — при том что в общей сложности задолженность оборонных предприятий составляет 800 млрд рублей.

Напомним, в бюджете текущего года образовался резерв в размере 342 млрд рублей за счет введения моратория на накопительную часть пенсии. На данный момент от него осталась примерно половина, которую Минфин и предложил пустить на погашение банковских кредитов предприятий, работающих в оборонной сфере.

Силуанов пояснил, что средства будут направлены министерству обороны, которое, в свою очередь, перераспределит их между оборонными предприятиями для оплаты ими имеющихся долгов.

Ранее — в апреле — 150 млрд рублей из резерва, образованного за счет заморозки пенсионных накоплений, было передано в поддержку Внешэкономбанка. Еще 25 млрд потратили на реализацию приоритетного проекта строительства новых школ.