Минобороны России опровергло покупку «Мистралей» у Египта

В Минобороны РФ опровергли заявление министра обороны Польши Антони Мачеревича о продаже Египтом России вертолетоносцев «Мистраль» за символический один доллар. Об этом сообщает «Интерфакс».

Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал заявления Мачеревича «пятничной глупостью».

Ранее сегодня глава Минобороны Польши сообщил, что «из хороших источников» ему известно о том, что Египет мог передать России два вертолетоносца «Мистраль» за 1 доллар.

«Подобные утверждения, как и многие другие перлы, делаются Мачеревичем ради самопиара. Но эта проблема польского руководства, а не наша», — отметил Конашенков.

Ранее египетский посол также опроверг сообщение о продаже «Мистралей» России.

Два вертолетоносца «Мистраль» были построены во Франции по заказу Минобороны России. Из-за присоединения Крыма к России и войны на востоке Украины Франция отказалась от сделки, вернула миллиардный задаток и продала корабли Египту.

В МИД России сегодня напомнили, что по договору купли-продажи Египет не вправе без согласия Франции передавать «Мистрали» какой-либо другой стране.