Реальные доходы россиян совершили рекордное с 1999 года падение

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) установила, что в третьем квартале 2016 года реальные располагаемые доходы населения упали на 6,1%, передает RNS.

Это падение — рекордное с 1999 года, говорится в докладе, подготовленном специалистами академии по итогам мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения России.

Авторы доклада отмечают, что даже в кризисном 2009 году падение доходов россиян было несколько меньше, чем в третьем квартале нынешнего года (тогда сокращение составило 3,3% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года).

Эксперты РАНХиГС пояснили, что во многом падение реального размера доходов связано с продолжающимся снижением реального размера пенсий россиян.

При этом потребительские цены в стране растут сравнительно медленно: с января по сентябрь они увеличились на 4,05%, и это самый низкий показатель за аналогичные периоды начиная с 1991 года. В частности, продовольственная инфляция составила 2,43%, почти сравнявшись с самым низким за 2000-е годы показателем (2,13% в 2011 году).