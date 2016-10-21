Думский комитет одобрил ограничения в выборе имен для детей

Думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей в первом чтении одобрил закон, который запретит родителям называть своих детей буквенными обозначениями, числительными, символами, аббревиатурами и словами из ненормативной лексики, передает «Интерфакс».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его целью является установления баланса между правом родителя выбрать имя для своего ребенка — и правом ребенка получить имя, не ущемляющее его интересов.

«Имя ребенка дается по соглашению родителей и должно отвечать требованиям, установленным действующим законодательством об актах гражданского состояния», — гласит законопроект.

Кроме того, авторы законопроекта сослались на статистику московских загсов, собранную с 1998 года. Так, 26 июня 2002 года родился мальчик, которого родители решили назвать БОЧ рВФ (аббревиатура от словосочетания Биологический объект человека рода Ворониных — Фроловых). Он до сих пор не имеет документов, потому что в загсе отказались регистрировать ребенка с таким именем, и суд признал этот отказ законным.

Кроме того, родители юных москвичей подбирали для них имена Заря-Заряница, Николай-Никита-Нил, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, Принцесса Даниэлла, Христамрирадос, София-Солнышко и другие.