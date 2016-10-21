СБУ на пять лет запретила Наташе Королевой въезд на Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российской певице Наташе Королевой въезжать в страну в течение пяти лет. Об этом сообщают «Подробности.ua» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Елену Гитлянскую.

Выяснилось, что въезд был запрещен еще 12 октября, но об этом стало известно только сегодня.

Директор киевского дворца «Украина» Роман Недзельский сообщил, что назначенный на 14 декабря концерт Королевой отменен. Однако, отмечает издание, в кассах дворца продолжают продаваться билеты на шоу стоимостью от 90 до 950 гривен (220-2300 рублей).