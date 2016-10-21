Матвиенко рассказала о возможном приходе кораблей НАТО в Крым в 2014 году

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью швейцарской газете Tages-Anzeiger заявила, что в 2014 году корабли НАТО могли войти в Севастополь.

Она напомнила, что в то время Украина заявляла о своей решимости войти в блок НАТО, и военные корабли альянса вполне могли войти в Крым.

«В то время Украина уже четко заявила, что хочет присоединиться к НАТО. Альянс со своей стороны не дистанцировался от этого намерения и не дал нам никаких гарантий, что Украина останется внеблоковым государством. В течение нескольких месяцев корабли НАТО оказались бы перед нашим портом в Севастополе. Этого Россия не могла допустить», — подчеркнула она.

Валентина Матвиенко также заявила, что Россия высоко ценит ОБСЕ. По ее мнению, очень важно, чтобы соблюдение минских соглашений контролировал независимый орган. Однако нет никаких оснований для вооружения наблюдателей.

Спикер Совфеда подчеркнула, что повстанцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР нельзя называть сепаратистами.

«Они хотят сами выбирать своих лидеров, больше экономической самостоятельности, возможности говорить со своими детьми по-русски. Это нормальные, цивилизованные требования. Однако Киев не хочет диалога, он считает, что конфликт может иметь только военное решение», — заявила Матвиенко швейцарскому изданию.