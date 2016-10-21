Фигурант «дела Белых» рассказал о передаче взяток

Владелец Нововятского лыжного комбината (НЛК) Юрий Зудхаймер утверждает, что самостоятельно обратился в ФСБ из-за требований, которые предъявлял ему экс-глава Кировской области Никита Белых, передает Reuters. В настоящее время бизнесмен является фигурантом дела, возбужденного в отношении бывшего губернатора.

По словам Зудхаймера, комбинат он получил в собственность от его бывшего владельца Альберта Ларицкого, который сначала взял у него в долг 40 млн долларов на модернизацию предприятия, а потом не смог вернуть деньги и в счет погашения кредита отдал НЛК.

Став хозяином лыжного комбината, Зудхаймер узнал, что на предприятии висит задолженность перед Сбербанком в размере 14 млн долларов. Требование вернуть деньги выдвинул ему губернатор Кировской области Никита Белых. Бизнесмен утверждает, что Белых требовал деньги «на выборы» 2014 года взамен на некую помощь НЛК.

Зудхаймер признал, что дважды давал Белых деньги — 200 тысяч евро в 2014 году лично и 50 тысяч евро через посредника в мае 2016 года. После этого, как утверждает владелец НЛК, экс-губернатор вновь требовал денег — 150 тысяч евро «на выборы». Такой суммы у предпринимателя не было, и он пошел здание ФСБ на Лубянке.

Зудхаймер рассказывает, что фсбшники подготовили для него обработанные спецраствором купюры и подробно объяснили, как ему самому не запачкать руки об деньги. Эта взятка и была передана Белых в ресторане в центре Москвы, где агенты ФСБ произвели задержание бывшего чиновника.

«Перед тем, как он взял пакет, я хотел ему сказать — нет, не надо, не бери», — признается Зудхаймер. По его словам, «была секунда», когда он думал остановить Белых — но, тем не менее, передал ему пакет с деньгами.