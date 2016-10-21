Воевавшего за ДНР россиянина арестовали в Норвегии

Норвежская полиция взяла под арест 29-летнего гражданина РФ Яна Петровского, который принимал участие в боях на востоке Украины на стороне так называемого ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики, передает NRK.

Задержание было произведено 18 октября в городе Тенсберге — административном центре провинции Вестфолл, где проживал Петровский. Его соседи рассказали журналистам, что арест прошел «мирно».

Причиной ареста стало подозрение в том, что Петровский представляет угрозу национальной безопасности Норвегии: в полиции не исключают, что он может быть связан с местными радикальными группировками.

Ранее мужчина имел вид на жительство в Норвегии, но уже лишен его. Следователи утверждают, что россиянин неоднократно выезжал на Украину, чтобы принимать участие в боевых действиях. Сведения об этом правоохранительные органы почерпнули из его же записей в социальных сетях.

Петровский проживал в Норвегии с 2004 года, а теперь, вероятно, будет возвращен на родину.