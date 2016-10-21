Правительство обсудит «налог на тунеядство»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал предложение ввести «налог на тунеядцев». Он пояснил, что в правительстве обсудят этот социальный платеж, передают РИА Новости.

«Это не налог на тунеядство. Речь идет о социальном платеже», — сообщил Медведев.

Напомним, что изначально о возможном введении нового налога рассказала вице-премьер РФ Ольга Голодец. По ее словам, разрабатывается законопроект, который обяжет неработающих граждан платить за фактическое использование социальной инфраструктуры.

При этом министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил сегодня, что с неработающих граждан можно собирать по 20 тысяч рублей в год.

«Мы хотим выявить тех, у кого есть доходы, но они ничего не платят, ни в чем не участвуют. Мне кажется, 20 тысяч – это нормально, маловато даже», — отметил Топилин. В администрации президента России пока не обсуждали это предложение.