Обама намекнул на Samsung в шутке о смартфонах

Выступая перед аудиторией в одном из колледжей Майами, президент США Барак Обама намекнул на южнокорейскую компанию Samsung Electronics в шутке о смартфонах. Об пишет TechCrunch.

«Когда одна из этих компаний выходит с новым смартфоном и у него имеется несколько дефектов, что они делают? Они исправляют его, они модернизируют. Если только он не возгорается, тогда они просто убирают его с рынка», — сказал американский лидер.

При этом он отметил, что из-за подобных возникающих проблем люди не возвращаются к использованию старых телефонов с дисковым набором цифр, и это не отменяет использование смартфонов.

К такому сравнению глава США перешел, объясняя реформу здравоохранения и проблемы, которые возникли при ее введении.

Ранее сообщалось ранее, компания Samsung объявила о прекращении мировых продаж смартфонов Galaxy Note 7 и сняла с производства эту модель.