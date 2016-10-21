«Открытые инновации 2016»: форум не только про технологическое развитие и инструменты поддержки предпринимателей

В рамках «Открытых инноваций 2016» будет представлена обширная культурная программа и проведен забег «Сколковские мили».

Специальная программа Форума «Малевич Фест. Фестиваль открытий» предложит взглянуть на место новых технологий в структуре современных художественных произведений, на противостояние человека и техники и на новый статус творца в меняющемся мире. Ольга Свиблова, директор «Мультимедиа Арт Музея», прочтет лекцию о русском авангарде.Драматург Илья Кухаренко, режиссер Филипп Григорян и Максим Кронгауз, директор отделения лингвистики РГГУ, проведут диспут «Будущее общения: что происходит с языком». Артем Елмуратов, сооснователь компании Genotek, Михаил Батин, организатор и президент Фонда поддержки научных исследований «Наука за продление жизни» и Кира Альтман, обозреватель радиостанции «Бизнес-ФМ», поведут разговор о вечной молодости и победе над старением. Кроме того, в павильоне «Малевич фест» на «Открытых инновациях 2016» Pop-up театр покажет спектакль «Топливо», основанный на глубинном интервью со всемирно известным IT-предпринимателем Давидом Яном, основателем компании ABBYY, одним из родоначальников флэшмоба в России. А артистами Мастерской Дмитрия Брусникина будет представлена аудиоинсталляция «Бесконечная история» — публичное чтение с элементами видеоарта. В основу спектакля легла статья «Как стать революционером. О Казимире Малевиче». Медитативно-гипнотическое действо поставлено Алисой Кретовой, драматург — Андрей Стадников.

Международный фестиваль кино о науке и технологиях 360 °, один из ключевых образовательных проектов Политехнического музея, успел зарекомендовать себя как крупное событие в сфере кинодокументалистики. Его задача – показать актуальное зрительское документальное кино, связанное с наукой, технологиями и новыми идеями о мире и обществе. В рамках фестиваля на площадке форума «Открытые инновации» можно будет увидеть фильм Вернера Херцога «О, Интернет! Грезы цифрового мира», документальные фильмы “(БЕС)Честность — вся правда о лжи” и «Стив Джобс: человек в машине», послушать лекцию Роберта Эпштейна о влиянии поисковых сетей.

Не обошёл Форум стороной и спортивные мероприятия. 28 октября состоится забег «Сколковские мили». Маршрут длиной 3 км пройдет через Большой Технопарк, семейный кампус, здание будущего Сколтеха и жилые комплексы для резидентов. Впервые вместе на пробежку выйдут технологические предприниматели, стартапы, лидеры научных сообществ, управляющие венчурных фондов и финансового сектора, главы российских и зарубежных корпораций, представители органов власти.

Приятным бонусом для участников Форума станет партнерская программа «Партер.ру» и возможность для оффлайн и онлайн-прочтения 10 бизнес-книг, предоставленных в подарок цифровым издательством Alpina Digital.

Форум «Открытые инновации» проводится в Москве ежегодно с 2012 года, согласно постановлению Правительства России. Организатором Форума стал Фонд «Сколково», соорганизаторами – Министерство экономического развития Российской Федерации, Правительство Москвы, Фонд инфраструктурных и образовательных программ «РОСНАНО», Российская венчурная компания, Внешэкономбанк, Фонд содействия инновациям.