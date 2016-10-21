В России образовался дефицит апельсинов

Розничные цены на апельсины в России в сентябре выросли на 15,7%. Ритейлеры сообщили «Ведомостям», что причиной стал образовавшийся на рынке дефицит цитрусовых.

В 2015 году 35% цитрусовых поставляла в Россию Турция; в начале 2016 года российские власти ввели в отношении этой страны продуктовое эмбарго. Турецкие фрукты заменила продукция из Египта — ее доля выросла до 37,1%.

Однако в конце сентября Россельхознадзор временно ограничил поставки египетских цитрусовых из-за систематических нарушений фитосанитарных требований.

В первой половине октября Москва сняла запрет на турецкие фрукты, однако, как заявили в «Ашане», новые каналы поставок будут налажены через две-три недели.

Руководитель группы компаний «Реал» (дистрибуция продуктов и розничная торговля) Александр Мышинский рассказал газете, что оптовая цена на турецкие апельсины вдвое ниже, чем на египетские. По его словам, дефицит образовался из-за того, что российские импортеры перестали покупать цитрусовые у других поставщиков в ожидании дешевых турецких плодов.