Топилин обозначил возможную сумму сбора с неработающих россиян

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что с неработающих граждан РФ можно установить сбор в размере 20 тысяч рублей. Об этом пишет агентство РИА Новости.

«Давайте исходить из того, что человек легально работает, когда он заплатил подоходный налог. За год, если считать его с МРОТ, сумма составит 11,7 тысячи рублей. Если человек "в тени", за него взнос в фонд ОМС платит субъект РФ. В среднем в регионах – 8-9 тысяч. Итого 20 тысяч в год, для начала», — говорит Топилин.

О возможном введении «налога на тунеядцев», как его стали называть СМИ, ранее сообщала вице-премьер Ольга Голодец. По ее словам, разрабатывается законопроект, который обяжет неработающих граждан платить за фактическое использование социальной инфраструктуры.

Топилин подчеркнул, что сбор будут платить только граждане страны трудоспособного возраста. «Мы хотим выявить тех, у кого есть доходы, но они ничего не платят, ни в чем не участвуют. Мне кажется, 20 тысяч – это нормально, маловато даже», — добавил министр.