Топилин не обсуждал с Кремлем размер «налога на тунеядство»

В администрации президента России пока не обсуждали предложение министра труда Максима Топилина установить размер «налога на тунеядство» в 20 тысяч рублей в год. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В Кремле нет никакой позиции — эта тема не обсуждалась», — прокомментировал Песков предложение министра.

«Налог на тунеядство» — инициатива Минтруда. Министерство предлагает обложить им трудоспособных граждан РФ, которые официально нигде не работают.