Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
21 октября 2016, пятница, 15:36
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

В России начнутся продажи нового корейского кроссовера
Тюменские художники рассказали о Тюмени будущего
Вячеслав Гильштейн: Охотиться на пернатых можно и с фотоаппаратом
По нулям: ФК «Тюмень» разошелся миром с «Факелом»
Из 24 спасенных на воде семеро тонули в районе моста Влюбленных
Купить квартиру с маткапиталом? Легко!
«Демьяновские мануфактуры» ответили на «экологическую» претензию
Тюменского автогонщика дисквалифицировали из-за смертельной аварии на ралли
На выборах в Еврейской автономии речь зашла о психиатре
Как это было в Еврейской автономии
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
21 октября 2016, 14:32
администрация президента Дмитрий Песков Максим Топилин Минтруд налоги Условия труда

Топилин не обсуждал с Кремлем размер «налога на тунеядство»

Максим Топилин
Максим Топилин
Фото: Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

В администрации президента России пока не обсуждали предложение министра труда Максима Топилина установить размер «налога на тунеядство» в 20 тысяч рублей в год. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В Кремле нет никакой позиции — эта тема не обсуждалась», — прокомментировал Песков предложение министра.

«Налог на тунеядство» — инициатива Минтруда. Министерство предлагает обложить им трудоспособных граждан РФ, которые официально нигде не работают.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Последствия авианалета в Алеппо, 2014. Архивное фото.
Гуманитарная пауза в Алеппо продлена до 24 октября
Флаг Украины
Украина перестанет платить России за утилизацию ядерного топлива
Санкции против России
Песков заявил о вреде антироссийских санкций странам ЕС
Госдума
Госдума запретила депутатам голосовать за коллег
Безработные в Центре занятости населения
Топилин обозначил возможную сумму сбора с неработающих россиян
Архив новостей

Самое читаемое

Геннадий Зубко
Украина решила сменить импорт газа на экспорт
Пожар в Алеппо
Минобороны РФ нашло ракетные комплексы США у сирийских повстанцев
Проект моста через Керченский пролив
В США попросили пересмотреть санкции против фирмы-эксперта по Керченскому мосту
Сергей Глазьев.
Глазьев рассказал о растущем риске девальвационного шока в России
Очередь к банкомату Сбербанка России
Зампред Сбербанка предупредил о новом способе вскрытия банкоматов
15:20 Суд арестовал националиста Демушкин до конца декабря
15:18 В Кремле отказались вмешиваться в дело Библиотеки украинской литературы
14:56 Подчиненного генерала Сугробова арестовали после двух лет в бегах
14:55 Песков заявил о вреде антироссийских санкций странам ЕС
14:36 Сотрудник ФСБ заподозрен в убийстве жены и 4-месячного ребенка

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Олег Валинский
Олег Валинский
21 октября 1961 года родился Олег Валинский, рок-музыкант и вице-президент ОАО РЖД
14:32 Топилин не обсуждал с Кремлем размер «налога на тунеядство»
14:28 Авианосец «Адмирал Кузнецов» вошел в Ла-Манш
14:12 Украина перестанет платить России за утилизацию ядерного топлива
13:54 Гуманитарная пауза в Алеппо продлена до 24 октября
13:29 Обама намекнул на Samsung в шутке о смартфонах
13:24 В Мосуле убит палач ИГ Джихади-Толик
13:10 Следствие потребовало домашнего ареста для Демушкина
13:01 Двое руководителей «Корпорации Развития» арестованы до 30 ноября
12:56 Хоккеист Даниэль Винник лишился части уха в матче НХЛ
12:51 ВТБ вслед за Сбербанком снизил ставки по ипотеке
12:41 Топилин обозначил возможную сумму сбора с неработающих россиян
12:34 Пыльца подскажет способы регулировать рост растений
12:32 Госдума запретила депутатам голосовать за коллег
12:31 Шойгу сообщил о выявленных в Сирии недостатках военной техники РФ
12:20 МИД РФ предоставил послу доказательства причастности ВВС Бельгии к удару в Сирии
12:09 Спасенный на Сахалине сивуч погиб в Приморском океанариуме
11:59 Строительство духовно-культурного центра РФ в Париже обошлось в 10 млрд рублей
11:57 В деле о живодерстве в Хабаровске появился третий фигурант
11:49 В «ЕР» опровергли сбор Никитой Белых денег на выборы
11:40 Киев сообщил от отказе Москвы передать осужденного Сенцова
11:36 СМИ сообщили о скором отцовстве Бенедикта Камбербэтча
11:20 В Крыму неизвестные разрушили памятник Ленину
11:10 На западе Японии произошло мощное землетрясение
11:07 Курс евро опустился ниже 68 рублей впервые с августа 2015 года
10:52 Бельгийского посла в Москве вызвали в МИД РФ
10:44 Чехия решила серьезно бороться с «российской пропагандой»
10:31 Дмитрий Демушкин задержан Следственным комитетом РФ
10:16 Центробанк назначил временную администрацию в банк РПЦ
10:12 Матвиенко рассказала о возможном приходе кораблей НАТО в Крым в 2014 году
10:07 Следователи назвали Шакро Молодого ответственным за финансы всех банд РФ
09:53 В России образовался дефицит апельсинов
09:49 К московской журналистке пришли из СК из-за «Правого сектора»
09:44 Власти решили обсудить смену санатора СУ-155
09:34 Эксперты заявили о росте смертности в РФ из-за сокращения коек в больницах
09:32 ЦБ отозвал лицензии у трех страховщиков
09:20 Более половины опрошенных в РФ признали выборы в США важными для страны
09:10 Названы самые безопасные мессенджеры в мире
09:07 ЕС не стал вводить санкции против России из-за ситуации в Сирии
08:38 СМИ обвинили Клинтон в раскрытии военной тайны
08:22 Wikileaks выложила переписку Барака Обамы
08:05 ФАС начала проверку поставок иностранной продукции под видом российской
02:04 Бельгия потребовала отказа России от обвинений в бомбардировке
01:43 Фигурант «дела Белых» рассказал о передаче взяток
01:05 Соратники Клинтон обидели Венесуэлу сравнением Трампа с Чавесом
00:53 Сирия пригрозила сбивать турецкие самолеты в своем небе
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.