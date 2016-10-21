Центробанк назначил временную администрацию в банк РПЦ

Центробак России приказом от 21 октября 2016 года назначил на пол года временную администрацию АКБ «Пересвет», основным акционером которого является Русская православная церковь (РПЦ). Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

«На период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) приостановлены. Одной из первоочередных задач временной администрации является проведение обследования финансового положения кредитной организации», — говорится в сообщении.

Также ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Пересвет». В соответствии с законодательством РФ, введение этой меры является страховым случаем. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 14 дней со дня его введения. При этом, порядок выплат будет определять госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

К такому решению относительно банка «Пересвет» ЦБ прибегнул в связи с «неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения».

Как сообщалось ранее, международное рейтинговое агентство Fitch поставило рейтинги «Пересвета» на пересмотр с негативным прогнозом.

АКБ «Пересвет» ввел ежедневный лимит на снятие денежных средств с депозитов физических лиц в размере 100 тысяч рублей или 1,5 тысячи долларов.