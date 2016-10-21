Песков назвал слухи о покупке «Мистралей» за доллар полной ерундой

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова министра обороны Польши Антони Мачеревича о сделке по купле-продаже вертолетоносцев «Мистраль» за 1 доллар между Египтом и РФ, объяснил это заявление «излишним эмоциональным фоном», передает ТАСС.

Этот фон, по словам Пескова, «господствует в последние недели в Варшаве», и «не все способны переваривать, не все способны адекватно на него реагировать».

«Хорошие источники», на информацию которых ссылался Мачеревич в своем заявлении, вряд ли являются надежными, пояснил Песков. «Это полная ерунда», — резюмировал пресс-секретарь Владимира Путина.

Заявление министра обороны Польши уже опроверг пресс-атташе посольства Египта в Москве Айман Муса. Он напомнил, что все египетские официальные лица уже заявили о необходимости получить у российской стороны вооружение для «Мистралей». В этом контексте, подчеркнул пресс-атташе, разговоры о продаже вертолетоносцев представляются бессмысленными.

В министерстве обороны РФ заявления Мачеревича о продаже «Мистралей» за доллар назвали «пятничной глупостью».

Руководитель Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов пообещал, что в нашей стране будут построены собственные вертолетоносцы.