Нос помогает восстановить коленный сустав

Группа ученых под руководством Ивана Мартина (Ivan Martin) из отделения хирургии и биомедицины больницы Базельского университета сообщила об успехе в протезировании хрящевой ткани коленных суставов человека при помощи клеток, взятых из носовой перегородки.

При остеопорозе утрата хондроцитов – разновидности хрящевых клеток – приводит к значительному ограничению подвижности сустава, воспалению и сильной боли. Заболеваемость остеоартрозом значительно увеличивается с возрастом, в пожилом возрасте болеет около трети населения. Необходимость восстановления хрящевой ткани возникает и после травм коленного сустава.

Хотя врачи уже давно пытались восстанавливать хрящевую ткань при помощи трансплантации хондроцитов из организма донора или из здоровых собственных суставов пациента, их ждал только ограниченный успех, так как эти клетки плохо делятся. И вот несколько лет назад швейцарские медики предложили использовать для протезирования хрящевой ткани суставов хондроциты из хрящей носа. Они вырезали из носовой перегородки небольшой кусок ткани, диаметром с ластик от карандаша. Разрушали эту ткань особыми ферментами и выращивали хондроциты на пористой мембране. Затем их пересаживали в сустав.

Подробнее об этой методике мы уже рассказывали в специальном очерке. На тот момент были проведены лишь ее предварительные испытания на козлах и начинался первый этап клинических испытаний на людях. Теперь же в журнале Lancet авторы рассказали о достигнутых итогах. Они подтвердили полученные ранее данные о том, что хондроциты носа в коленном суставе начинают синтезировать белки, характерные именно для суставных хондроцитов. У пациентов, которым пересаживали клетки, уменьшалась боль и быстрее увеличивалась подвижность коленного сустава, чем у тех, кого лечили другими методами. Сейчас начата вторая фаза клинических испытаний, которая охватит уже 108 больных в четырех разных клинических центрах.