21 октября 2016, 17:30
В Новосибирске начали выпуск угля со списком достижений Путина
В Новосибирске местная компания начала выпуск угля под маркой «Президент». Об этом сообщает The Novosib-room.ru.
На упаковке угля напечатан список успехов президента РФ Владимира Путина. В их числе, например, - национализация 61% нефтяной и 95% газовой промышленности, увеличение золотовалютных резервов Россиии в 31 раз, «Крым-наш», прекращение войны в Чечне и другие.
Новосибирская фабрика выпустила уголь "Президент", на упаковке которого перечислены достижения Путина pic.twitter.com/FNLocgC7uO— недруги за бугром (@Lndcalling) 21 октября 2016 г.
Отметим, ранее эта же компания выпускала в производство уголь под названием «Обамавуд».
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