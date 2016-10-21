В Новосибирске начали выпуск угля со списком достижений Путина

В Новосибирске местная компания начала выпуск угля под маркой «Президент». Об этом сообщает The Novosib-room.ru.

На упаковке угля напечатан список успехов президента РФ Владимира Путина. В их числе, например, - национализация 61% нефтяной и 95% газовой промышленности, увеличение золотовалютных резервов Россиии в 31 раз, «Крым-наш», прекращение войны в Чечне и другие.

Новосибирская фабрика выпустила уголь "Президент", на упаковке которого перечислены достижения Путина pic.twitter.com/FNLocgC7uO — недруги за бугром (@Lndcalling) 21 октября 2016 г.

Отметим, ранее эта же компания выпускала в производство уголь под названием «Обамавуд».