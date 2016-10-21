Сбои в работе GPS у Кремля объяснили работой системы радиоэлектронной борьбы

Неполадки в работе GPS-навигаторов в районе Кремля могут быть следствием работы системы радиоэлектронной борьбы «Шиповникик-аэро» или его близкого аналога. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на чиновника, хорошо знакомого с аппаратным комплексом спецслужб.

Представитель Объединенной приборостроительной корпорации сказал изданию, что «Шиповника» в Кремле нет и быть не может, так как у этой системы вообще нет функции подмены координат. Кроме того, испытания «Шиповника» еще не завершены, и в серийное производство он не поступил.

20 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что около московского Кремля GPS-навигаторы работают некорректно.

«Единственное что могу подтвердить: я тоже недавно на выходных ехал сам за рулем и у меня в телефоне "Яндекс" действительно перекинулся куда-то в другой район», — заявил он.

Песков сообщил, что сбой удивил его еще и потому, что ему неизвестно об использовании в районе Кремля спецприборов, которые могли бы вызвать подобные неполадки.