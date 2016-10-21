Песков заявил о вреде антироссийских санкций странам ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые санкции навредят отношениям РФ с отдельными странами и ЕС в целом. Кроме того, они не помогут в решении проблем, сообщил он РИА Новости.

«Мнение здесь не претерпело каких-либо изменений. Мы считаем абсолютно деструктивной позицию, направленную на обсуждение расширения и продолжения санкционных дел, санкционных решений. Мы считаем, что это наносит достаточно сильный вред отношениям России как с отдельными странами, так и с Евросоюзом в целом», — сказал Песков.

Он заявил, что антироссийские санкции вредят гражданам принявших их стран — фермерам, простым производителям, поставщикам услуг и прочим.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что, несмотря на попытки обсуждения странами ЕС введений новых антироссийских санкций из-за Сирии, они вполне могут вернуться к обсуждению снятия уже существующих запретительных мер.

«Саммит показал, что ЕС вряд ли уже будет возвращаться к вопросу о введении в отношении России дополнительных санкций. Напротив, я ожидаю, что весной, в случае отсутствия драматических событий в Сирии, страны ЕС могут начать постепенно отказываться от уже действующих санкций в отношении России», — заявил Пушков РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что уже действующие санкции нанесли ущерб экономике стран ЕС в размере 60-70 млрд евро. Пушков считает, что ЕС подошло к предельной черте в вопросе антироссийских санкций, и попытки США подтолкнуть сообщество к новым карательным мерам успеха не возымеют.