ЕС не стал вводить санкции против России из-за ситуации в Сирии

Евросоюз осудил Россию за военные действия в Сирии, но в документе с саммита организации не говорится о введении санкций. Однако упоминается стратегическая дискуссия по вопросам политики в отношениях с РФ, сообщается на сайте ЕС.

Европейский Совет также потребовал немедленно прекратить военные действия и вернуться к решению проблем политическими методами под эгидой ООН.

Президент Франции Франсуа Олланд сообщил, что, по итогам завершения первого дня саммита ЕС санкции по Украине в отношении России было решено оставить в силе. Об этом сообщает ТАСС.

«Саммит не принял решений по санкциям по Сирии. Санкции по Украине остаются в силе. Мы договорились сделать все необходимое, чтобы обеспечить давление на Россию, чтобы обеспечить продолжение перемирия в Алеппо», — отметил глава Франции.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявляла, что ЕС может принять меры к России, если интенсивность ударов по Алеппо останется на уровне до гуманитарной паузы. Однако о санкциях она не упоминала.

Глава Евросовета Дональд Туск подчеркнул, что не собирается усиливать напряженные отношения с Россией, но «будет держать наш курс давления». Однако он также на стал поминать введение санкций.

Тем не менее, появилась информация о том, что Германия, Франция и Великобритания поднимали вопрос о новых санкциях в отношении России. Как сообщает Financial Times, против этого решения выступили Испания, Австрия, Кипр, Греция и Италия. Итальянский премьер-министр сопротивлялся им активнее всех.

«В течение девяти часов переговоров на саммите ЕС итальянский премьер преуспел в том, чтобы убрать предложение о новых санкциях, которое было выдвинуто перед началом встречи», — пишет газета.