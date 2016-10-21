Савченко предложила Порошенко уступить место президента Януковичу

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко считает, что украинская делегация во главе с президентом страны Петром Порошенко неуверенно действовала на переговорах с лидерами Германии, Франции и России в Берлине.

Во время ток-шоу «Право на власть», выходящем на телеканале «1+1», политик предположила, что теперь Порошенко остается только ввернуть в страну бежавшего президента Виктора Януковича и передать ему свое кресло.

Ее заявление прозвучало на 43-й минуте программы.

По итогам переговоров в Берлине не было достигнуто прорыва по ситуации на востоке Украины. Важным пунктом стало согласие России на полицейскую миссию ОБСЕ в регионе.