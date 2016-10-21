Спасенный на Сахалине сивуч погиб в Приморском океанариуме

В океанариуме на острове Русском во Владивостоке погиб сивуч по кличке Старк. Как сообщает Vl.ru, тело животного было обнаружено накануне поздно вечером.

По данным источника издания в полиции, у погибшего тюленя была раздроблена челюсть, а также имелись другие травмы головы. Травмы были нанесены тупым предметом, предположительно, молотком.

В Приморском океанариуме заявили РИА Новости, что после гибели там была организована проверка, ее результаты пока неизвестны. Насильственную смерть животного в океанариуме не комментируют.

Пятимесячный сивуч по кличке Старк был доставлен в Приморский океанариум в сентябре. Истощенное животное нашли у берегов Сахалина и вскоре перевезли во Владивосток.