Названы самые безопасные мессенджеры в мире

Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала собственный рейтинг защищенности мессенджеров. Данные этого рейтинга приводит РБК.

Всего в списке оказалось 11 компаний с 16 мессенджерами.

Первые места в рейтинге безопасности достались Facebook Messenger и WhatsApp. На втором месте - iMessage, Facetime и Telegram. На третьем - китайские QQ и WeChat.

По данным организации, главным критерием отбора мессенджеров было наличие в сервисе шифрования, имеющего целью «защиту неприкосновенности частной жизни и свободы выражения мнений от онлайн-угроз», когда ключи для шифрования остаются только у собеседников. Всего данной функцией по умолчанию располагают WhatsApp, iMessage, FaceTime, Duo, Line и Viber.

Относительно низкий рейтинг QQ и WeChat объяснили отсутствием оповещения пользователей о возможных угрозах. Кроме того, данные сервисы «не выражают приверженности свободе выражения мнения, у них отсутствует end-to-end шифрование» в отличие от лидеров списка.

Отмечается, что у Hangouts от Google, Skype от Mircosoft и Snapchat нет инструментов для шифрования, в Telegram эта функция не включена по умолчанию, а в Blackberry Messenger за нее берут отдельную плату.