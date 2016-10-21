Сестра Сенцова сообщила о принудительном присвоении ему российского гражданства

Российское гражданство режиссеру Олегу Сенцову было предоставлено принудительно, после присоединения Крыма к РФ, заявила сестра Сенцова Наталья Каплан, передает сайт 15minut.org.

Уроженец Симферополя Олег Сенцов был задержан в Крыму в мае 2014 года по подозрению в планировании терактов. В августе 2015 года Северо-Кавказский военный суд приговорил его к 20 годам заключения.

Украина добивалась выдачи Сенцова, мотивируя это тем, что он является гражданином этой страны. Сегодня стало известно, что Россия отказалась передавать режиссера из-за того что ему было присвоено российское гражданство.

«Бред полный! Это абсолютный беспредел РФ. Никакого российского гражданства у Олега нет. У человека один-единственный паспорт, и он украинский», — заявила сестра Сенцова.

По ее словам, когда режиссер был в СИЗО, «его поставили перед фактом: Крым наш, и все, кто живет на его территории, тоже наш. На этот счет Олег в суде заявил: "Я не крепостной, чтобы меня передавали вместе с землей"», — добавила Каплан.