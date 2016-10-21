Разбившийся «Скиапарелли» нашелся на марсианских снимках

Европейское космическое агентство проанализировало снимки марсианской поверхности, сделанные космическим аппаратом НАСА Mars Reconnaissance Orbiter, и пришло к выводу, что модуль «Скиапарелли» разбился, упав при посадке с высоты 2-4 километра.

На фотографиях видна черная точка — предположительно, это сам модуль, а неподалеку — светлая окружность парашюта. НАСА располагает снимком той же местности, сделанным в мае нынешнего года, и на нем эти объекты отсутствуют. На этом основании в Европейском космическом агентстве сделали вывод, что на фото изображено место падения «Скиапарелли».

Скорость падения модуля, по расчетам специалистов центра, достигала около 300 км/час. Скорее всего, при ударе о марсианский грунт «Скиапарелли» был уничтожен полностью. Окончательную причину провала миссии установит специальная экспертиза. НАСА располагает снимками траектории движения модуля, сделанными с разных точек.

Напомним, связь со «Скиапарелли» была потеряна во время его посадки на Марс.