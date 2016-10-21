Подчиненного генерала Сугробова арестовали после двух лет в бегах

ФСБ задержала бывшего сотрудника главного управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Геннадия Соболева, сообщает Life.ru. Соболев два года находился в розыске по делу о взяточничестве в главке, который тогда возглавлял генерал МВД Денис Сугробов,

После ареста Сугробова Соболев уехал за границу, где и жил, переезжая с места на место. Летом 2016 года он вернулся. По данным источника издания, близкого к следствию, на родину Соболев мог приехать, потому что у него кончились деньги.

После возвращения оперативник обосновался в Краснодаре и не скрывался. Сегодня он был задержан и этапирован в Москву.

Как сообщает РИА Новости, Басманный суд столицы отправил его под арест до 21 ноября. Соболев находится в СИЗО на ул. Матросская тишина.

В розыске остается последний оперативник антикоррупционного главка МВД, скрывшийся от следствия. Это Павел Дашин.

В феврале 2014 года ФСБ задержала руководство главка во главе с Сугробовым и его замом Борисом Колесниковым. В июне 2014 года Колесников погиб — по официальной версии, выбросился из окна.