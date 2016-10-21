Строительство духовно-культурного центра РФ в Париже обошлось в 10 млрд рублей

Реализация проекта по строительству в центре Парижа российского духовно-культурного центра с учетом выкупа участка размером 4,2 тысячи квадратных метров и подготовки к строительству обошлась в 10 млрд рублей. Об том пишет «Коммерсантъ».

Из-за падения курса рубля на проектирование и строительство комплекса было потрачено 93 млн евро, вдвое больше, чем планировалось в 2014 году.

Открытый 19 октября духовно-культурный православный центр является частью посольства РФ и обладает дипломатическим иммунитетом. Он состоит из четырех частей — культурного центра на набережной Бранли, учебного комплекса на улице Университет, административного корпуса на улице Рапп и храма Святой Троицы.

Центр построен в культурном центре Парижа, недалеко от Эйфелевой башни, музеев Бранли, Гран Пале и парижского музея современного искусства.