Власти решили обсудить смену санатора СУ-155

Строительный холдинг СУ-155 может сменить санатора, сообщают «Ведомости». Издание утверждает, что чиновники обсуждают возможность передачи застройщика фонду долевого строительства.

Несмотря на то, что с декабря 2015 года оздоровлением холдинга занимается банк «Российский капитал», финансовые проблемы организации могут привести его к нарушению нормативов ЦБ. В настоящее время решается вопрос о продолжении реструктуризации долгов холдинга в пользу дольщиков.

Источники «Ведомостей» сообщили, что рассматривается несколько вариантов.

Например, обсуждается предложение о передаче СУ-155 в государственный компенсационный фонд долевого строительства. В случае реализации этого сценария на базе Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИК) будет создан единый центр по всем вопросам жилищной сферы.

Напомним, 14 апреля 2016 году СУ-155 было признано банкротом. Кредиторы потребовали от СУ-155, в общей сложности, 1,7 млрд рублей. Кроме того, в отношении руководства строительной компании заведено уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам с 2014 по 2015 годы на общую сумму свыше 1 млн рублей.