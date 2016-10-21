В деле о живодерстве в Хабаровске появился третий фигурант

Представитель хабаровской зоозащитной организации «Милосердие» Ирина Маконьких заявила, что на снимках с истязаниями животных обнаружена третья девушка, предположительно, причастная к их убийствам. Соответствующее заявление организация направила в прокуратуру, передает РИА Новости.

«Мы изучили фотографии и нашли на снимках третью девушку. Об этом мы указали в заявлении, которое передали в прокуратуру. Надеемся, что будет проведена проверка», — рассказала Мяконьких.

Она также отметила, что люди, которые передавали девушкам в «добрые руки» кошек и собак, узнают на фотографиях в интернете своих животных.

«У нас три человека опознали на снимках животных. Два куратора опознали переданных щенков — серого и кремового, и одна женщина опознала кошку, которая у нее пропала», — пояснила Мяконьких.

Ранее стало известно о задержании в аэропорту Новосибирска одной подозреваемой по делу о жестоком обращении с животными хабаровчанки. Предположительно, она пыталась скрыться и направлялась в Санкт-Петербург.

МВД возбудило уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Еще одна девушка проходит свидетелем по этому делу.

Снимки, на которых запечатлены издевательства над животными, опубликовали две девушки на своих страницах в интернете. Дело передано на расследование в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.