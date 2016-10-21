В Сети появилась запись встречи Путина с Туском в день гибели Качиньского

Польское оборонное ведомство выложило на YouTube фрагмент видеозаписи, сделанной в день крушения самолета Леха Качиньского под Смоленском. На видео снята встреча бывшего главы правительства страны Дональда Туска и Владимира Путина, занимавшего тогда пост премьер-министра РФ, передает РБК.

На записи, сделанной в темное время суток предположительно на месте гибели авиалайнера, присутствует также Сергей Шойгу, возглавлявший в то время российское министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Их с Путиным, судя по видео, сопровождали несколько десятков человек.

На видео Шойгу описывает Туску траекторию падения польского «борта номер один» и предполагает, что если бы он продолжил лететь еще 800 метров, то мог бы врезаться в здание фабричных цехов.

«В 200 метрах отсюда произошло первое столкновение с землей. И за счет того, что у него были выпущены шасси, он, естественно, перевернулся, и все это здесь произошло, после чего произошло возгорание», — объяснил Шойгу.

Глава Минобороны Польши Антоний Мачеревич, рассказав о наличии в его распоряжении этой видеозаписи, подчеркнул, что Туск ранее никому не сообщал о состоявшейся в день крушения встрече. Польский министр также напомнил, что выводы Международного авиационного комитета (МАК) и комиссии экс-министра внутренних дел Польши Ежи Миллера представили иную картину случившегося, нежели излагал на видео Шойгу.

10 апреля 2010 года Ту-154М с польской делегацией, направлявшейся с частным визитом на траурные мероприятия в 70-ю годовщину Катынского расстрела, разбился под Смоленском. Все 96 человек, находившихся на борту, погибли.