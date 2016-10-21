Сирия пригрозила сбивать турецкие самолеты в своем небе

В случае, если самолеты турецкой военной авиации вторгнутся в сирийское воздушное пространство и сбросят бомбы, они будут сбиты — причем «всеми возможными способами», сообщает SANA со ссылкой на соответствующее заявление командования армии Сирии.

Сирийские силовики считают, что именно турецкие ВВС подвергли бомбардировке несколько деревень на севере Алеппо, в том числе Хесью, Вардию и Хассаджек. Жертвами атаки с воздуха стали свыше 150 мирных жителей.

В командовании армии Сирии отметили, что такие агрессивные действия в отношении мирного населения способствуют эскалации конфликта.

Напомним, министерство обороны РФ заявило, что жертвами бомбардировки селения Хассаджек стали шесть мирных жителей. Кроме того, ведомство располагает информацией о нахождении в том районе бельгийских самолетов F-16. В минобороны Бельгии это сообщение назвали дезинформацией.